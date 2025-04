Moto si schianta contro un auto muore un 19enne a Ravenna

Motociclista di 19 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale accaduto verso le 18 in via dei Cotogni a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. Per cause ancora in via di accertamento da parte della Polizia Locale, la Honda modello enduro sulla quale viaggiava il ragazzo, si è schiantata contro lo spigolo posteriore sinistro di una vettura, una Fiat 500 condotta.

