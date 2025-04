Reijnders entra nella storia del Milan doppia cifra in A come Van Basten

Reijnders, con la rete messa a segno all’81’ minuto in Udinese-Milan, ha raggiunto quota dieci gol in questa stagione di Serie A Pianetamilan.it - Reijnders entra nella storia del Milan: doppia cifra in A come Van Basten Leggi su Pianetamilan.it Tijjani, con la rete messa a segno all’81’ minuto in Udinese-, ha raggiunto quota dieci gol in questa stagione di Serie A

Reijnders entra nella storia del Milan: doppia cifra in A come Van Basten. Reijnders come Van Basten: il centrocampista nella storia del Milan, è il secondo olandese a quota 10 goal in Serie A. Reijnders è il secondo giocatore olandese del Milan a fare almeno 10 gol in un campionato. Traverse, gol improvvisi e il furgone di un asilo. Viaggio nella crescita di Reijnders. Reijnders firma il rinnovo con il Milan: "Sono orgoglioso. È un momento difficile". Reijnders "Attratto da storia Milan, un sogno diventato realtà".

