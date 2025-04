L italiano Stefano Conti arrestato a Panama assolto ma non può tornare Il dramma in un video Ho subito un trattamento disumano

Panama per poi essere messo agli arresti domiciliari , infine è stato assolto e giudicato innocente al processo in primo grado, ma per il momento non potrà tornare in Italia . Per Stefano Conti , trader italiano di quarant'anni anni originario di Cesano Maderno , paese della Brianza , sembra un incubo senza fine : «Sono dovuto. Feedpress.me - L'italiano Stefano Conti arrestato a Panama, assolto ma non può tornare. Il dramma in un video: "Ho subito un trattamento disumano" Leggi su Feedpress.me Ha passato oltre quattrocento giorni nel carcere di massima sicurezza aper poi essere messo agli arresti domiciliari , infine è statoe giudicato innocente al processo in primo grado, ma per il momento non potràin Italia . Per, traderdi quarant'anni anni originario di Cesano Maderno , paese della Brianza , sembra un incubo senza fine : «Sono dovuto.

La denuncia di Stefano Conti, l'italiano arrestato a Panama: "Ho subito un trattamento disumano". La denuncia del trader Stefano Conti, l'italiano arrestato a Panama: "Assolto, non posso tornare". Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: "Subìto un trattamento disumano". L'italiano Stefano Conti arrestato a Panama, assolto ma non può tornare. Il dramma in un video: ". Caso Stefano Conti: l'appello dei legali per un intervento internazionale. Stefano Conti arrestato a Panama, assolto da accuse ma non può tornare - LaPresse.

Stefano Conti, un italiano residente a Panama da sette anni, ha vissuto un incubo che ha dell'incredibile. Arrestato tre anni fa con l'accusa di traffico di esseri umani, ha trascorso 423 giorni in un

Assolto perché il fatto non sussiste, ma con il paradosso che non può lasciare Panama: Stefano Conti, italiano detenuto a Panama, non può lasciare il Paese

Ha passato oltre quattrocento giorni nel carcere di massima sicurezza a Panama per poi essere messo agli arresti domiciliari , infine è stato assolto e