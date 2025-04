Vado via lo ha già detto alla Juventus

Juventus, l’estate 2025 si preannuncia come il crocevia di una rivoluzione tecnica e strategica, orchestrata da Cristiano Giuntoli, chiamato a sciogliere diversi nodi che condizioneranno il futuro della squadra.In primis, quello legato a Dusan Vlahovic, autore di una stagione a fasi alterne e con un contratto in scadenza nel 2026. Il serbo resta un patrimonio tecnico ed economico importante, ma la trattativa per il rinnovo – inevitabilmente condizionata dai 12 milioni attualmente percepiti – non sarà semplice. Una cessione in estate è tutt’altro che da escludere, soprattutto se la Juve dovesse ricevere offerte importanti da club di Premier League o Bundesliga. Altro fronte aperto è quello che riguarda Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain.Il francese ha vissuto una stagione schizofrenica: partito fortissimo sotto la guida di Thiago Motta, è poi finito ai margini con l’arrivo di Igor Tudor. Leggi su Sportface.it In casa, l’estate 2025 si preannuncia come il crocevia di una rivoluzione tecnica e strategica, orchestrata da Cristiano Giuntoli, chiamato a sciogliere diversi nodi che condizioneranno il futuro della squadra.In primis, quello legato a Dusan Vlahovic, autore di una stagione a fasi alterne e con un contratto in scadenza nel 2026. Il serbo resta un patrimonio tecnico ed economico importante, ma la trattativa per il rinnovo – inevitabilmente condizionata dai 12 milioni attualmente percepiti – non sarà semplice. Una cessione in estate è tutt’altro che da escludere, soprattutto se la Juve dovesse ricevere offerte importanti da club di Premier League o Bundesliga. Altro fronte aperto è quello che riguarda Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain.Il francese ha vissuto una stagione schizofrenica: partito fortissimo sotto la guida di Thiago Motta, è poi finito ai margini con l’arrivo di Igor Tudor.

Potrebbe interessarti anche:

Nel box Ferrari è terminata la luna di miele - lo strappo di Leclerc : «Basta - vado per la mia strada» (CorSport)

Sul Corriere dello Sport Fulvio Solms svela un retroscena interno al box Ferrari. La Luna di miele tra Leclerc e Hamilton sembra essere terminata a Suzuka. Secondo Solms, Charles dopo Suzuka avrebbe ...

Lo chef stellato Felice Lo Basso chiude il suo ristorante di Milano : «Città odiosa - è tutto finto. Vado in Svizzera»

Milano perde uno chef stellato. Felice Lo Basso, pugliese di 51 anni, nel capoluogo lombardo dal 2014, chiuderà il suo ristorante «Felix Lo Basso Home&Restaurant» di via Goldoni. «Meno male che ...

“Vado in terapia quando sento l’esigenza di confrontarmi con me stessa. Cerco di volermi bene ed essere fedele a me” : lo rivela Elodie a Sanremo 2025

Elodie in conferenza stampa al Teatro Ariston ha risposto sul fatto di esporsi sempre non solo nella musica ma anche sui temi sociali e politici: “Nel bene o nel male sono sempre spontanea. Sono un ...

Ballando con le stelle, la verità di Angelo Madonia sull’addio: "Scelta suggerita”, la stoccata allo show. M5s verso l'assemblea costituente, Conte: "Movimento resti progressista o vado via". Belloni: «Non vado via sbattendo la porta. Tajani e Mantovano? Non è necessario piacere a tutti». Maria De Filippi caccia Alessio Pecorelli da Uomini e Donne, Mario Cusitore lo segue: "Vado via anche io". Parla Elisabetta Belloni: 'Sono finita in un tritacarne, ma non vado via sbattendo la porta'. Santanchè sotto inchiesta, il gelo di FdI sulla ministra. Lei: "Vado via se lo chiede Giorgia". Ne parlano su altre fonti