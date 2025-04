MotoGp in Qatar la Ducati di Marc Marquez vince la sprint race Solo ottavo Bagnaia

Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la sprint race di Lusail in Qatar classe MotoGp . Lo spagnolo, scattato dalla pole position, ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Franco Morbidelli, entrambi su Ducati non ufficiali. Poi Aldeguer, Quartararo e Di Giannantonio. Sabato complicato per Francesco Bagnaia, caduto nelle qualifiche e partito dall’undicesima casella, che ha chiuso 8°. Solo16°. Feedpress.me - MotoGp in Qatar, la Ducati di Marc Marquez vince la sprint race. Solo ottavo Bagnaia Leggi su Feedpress.me suufficiale ha vinto ladi Lusail inclasse. Lo spagnolo, scattato dalla pole position, ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Franco Morbidelli, entrambi sunon ufficiali. Poi Aldeguer, Quartararo e Di Giannantonio. Sabato complicato per Francesco, caduto nelle qualifiche e partito dall’undicesima casella, che ha chiuso 8°.16°.

MotoGP Qatar, Marc Marquez in pole position. Moto Gp Qatar: Marc Marquez vince la sprint, poi il fratello Alex. MotoGP Qatar, Marc Marquez vince la gara sprint: secondo Alex davanti a Morbidelli. Bagnaia 8°. Qualifiche MotoGP Qatar: Marc Marquez (Ducati/1) "In forma". Qatar, poker di Marc Marquez nelle Sprint Race. Podio per Alex e Morbidelli. Bagnaia è 8°ottav. GP Qatar 2025, griglia di partenza: Marc Marquez in pole davanti ad Alex, 11° Bagnaia.

