Riapre il cinema che lanciò Gianni Morandi Qui si può ridere in compagnia

cinema di paese, l’Aurora, chiuso ormai da più di una decina di anni. E proprio nella sala dove il monghidorese Gianni Morandi mosse i primi passi, da ragazzo, tra canzoni e vendita di popcorn, oggi si è tenuta la festa per la riapertura. Così la sindaca Barbara Panzacchi al taglio del nastro: “Un manipolo di coraggiosi quelli che, nel Dopoguerra, decisero di aprire il cinema Aurora. Altrettanto coraggioso colui che ora ha voluto ridargli anima e vita. Nelle città chiudono i cinema, noi invece li apriamo e vogliamo dare un forte segnale per il futuro dell’Appennino”. Ilrestodelcarlino.it - Riapre il cinema che lanciò Gianni Morandi: “Qui si può ridere in compagnia” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Monghidoro (Bologna), 12 aprile 2025 - Vendere sogni e popcorn: questa la grande scommessa di Paolo Emilio Persiani, editore bolognese che, da amante del borgo Appenninico di Monghidoro, ha deciso di ridare vita all’unico vecchiodi paese, l’Aurora, chiuso ormai da più di una decina di anni. E proprio nella sala dove il monghidoresemosse i primi passi, da ragazzo, tra canzoni e vendita di popcorn, oggi si è tenuta la festa per la riapertura. Così la sindaca Barbara Panzacchi al taglio del nastro: “Un manipolo di coraggiosi quelli che, nel Dopoguerra, decisero di aprire ilAurora. Altrettanto coraggioso colui che ora ha voluto ridargli anima e vita. Nelle città chiudono i, noi invece li apriamo e vogliamo dare un forte segnale per il futuro dell’Appennino”.

