Penalità per le Mercedes Leclerc partirà in prima fila nel Gp del Bahrain

Mercedes di una posizione sulla griglia di partenza, il ferrarista Charles Leclerc partirà dalla seconda posizione accanto alla McLaren di Oscar Piastri in Pole. Sia Russel, secondo al termine delle prove, che Kimi Antonelli, quarto dopo le qualifiche, retrocederanno di una posizione perché rientrate in corsia box prima che fosse riaperta, in Q2, dopo l'incidente di Ocon. La nuova griglia di partenza Questa la nuova griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in programma domani sui 57 giri del circuito di Sakhir, pari a 308,238 km, a seguito della penalizzazione di una posizione dei piloti Mercedes Russell e Antonelli: 1a fila 1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'29"841 alla media di 216,863 km/h 2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'30"175 2a fila 3. Agi.it - Penalità per le Mercedes, Leclerc partirà in prima fila nel Gp del Bahrain Leggi su Agi.it AGI - Penalizzate ledi una posizione sulla griglia di partenza, il ferrarista Charlesdalla seconda posizione accanto alla McLaren di Oscar Piastri in Pole. Sia Russel, secondo al termine delle prove, che Kimi Antonelli, quarto dopo le qualifiche, retrocederanno di una posizione perché rientrate in corsia boxche fosse riaperta, in Q2, dopo l'incidente di Ocon. La nuova griglia di partenza Questa la nuova griglia di partenza del Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in programma domani sui 57 giri del circuito di Sakhir, pari a 308,238 km, a seguito della penalizzazione di una posizione dei pilotiRussell e Antonelli: 1a1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'29"841 alla media di 216,863 km/h 2. Charles(Mon) Ferrari 1'30"175 2a3.

Formula 1 Gp Bahrain - cambia la griglia di partenza : Leclerc secondo - penalità per Russell e Antonelli

Cambia la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain. La Fia, dopo ha inflitto una penalità di una posizione sullo schieramento di partenza ai due piloti Mercedes George Russell e Kimi ...

