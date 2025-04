L Inter non si distrae Cagliari battuto 3 1 ispirato Arnautovic con gol e assist

Inter-Cagliari 3-1 MARCATORI : 13'pt Arnautovic, 26'pt Lautaro Martinez, 3'st Piccoli, 10'st Bisseck. Inter (3-5-2) : Sommer 7; Bisseck 7, De Vrij 6.5, Carlos Augusto 6.5; Zalewski 6 (22'st Bastoni 6), Frattesi 6.5, Calhanoglu 6.5 (39'st Asllani sv), Barella 6, Dimarco 6.5 (14'st Darmian 6); Lautaro Martinez 7.5 (22'st Thuram 6), Arnautovic 7 (14'st Correa 6). In panchina: Di Gennaro, J. Martinez,. Feedpress.me - L'Inter non si distrae, Cagliari battuto 3-1: ispirato Arnautovic con gol e assist Leggi su Feedpress.me 3-1 MARCATORI : 13'pt, 26'pt Lautaro Martinez, 3'st Piccoli, 10'st Bisseck.(3-5-2) : Sommer 7; Bisseck 7, De Vrij 6.5, Carlos Augusto 6.5; Zalewski 6 (22'st Bastoni 6), Frattesi 6.5, Calhanoglu 6.5 (39'st Asllani sv), Barella 6, Dimarco 6.5 (14'st Darmian 6); Lautaro Martinez 7.5 (22'st Thuram 6),7 (14'st Correa 6). In panchina: Di Gennaro, J. Martinez,.

Potrebbe interessarti anche:

Graziani : «Inter arrabbiata? Vuole prendersi rivincita!»

L’Inter giocherà oggi contro il Milan un derby che dire sia decisivo è diminutivo. Ciccio Graziani su Sport Mediaset ricorda l’importanza del match. IMPORTANTE! – L’Inter è pronta al terzo derby ...

Palmeri la spara : «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0?

Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle ...

Inter - ci sono due problemi più grandi di Acerbi : non aver letto la questione e non trovare un rimedio

Francesco Acerbi rappresenta un tema centrale per questa Inter e non potrebbe essere altrimenti, visto che a marzo scorso i nerazzurri gli hanno...

L’Inter non sbaglia col Cagliari e mette pressione al Napoli. L'Inter non si distrae, Cagliari battuto 3-1: ispirato Arnautovic con gol e assist. L'Inter non si distrae e cala il tris al Cagliari. Con l’Inter non c’è storia: tre errori condannano il Cagliari. Inzaghi si gode l'Inter vincente sul Cagliari e punta il Bayern: "Non gestiremo nulla, siamo pronti". Julio Cesar a GOAL: "Non vedevo Thiago Motta come un allenatore, nel 2012 sono stato vicino a firmare col Napoli". Ne parlano su altre fonti

Come riportato da video.corriere.it: L’Inter non si accontenta mai: soffre, gioca, resiste, colpisce - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Ne dà notizia msn.com: Non solo Gittens: l’Inter punta un’altra stella del Borussia Dortmund - La situazione poco felice del club giallonero potrebbe diventare un assist sul mercato per i nerazzurri e non solo. L'Inter ha battuto 2-1 il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champion ...

Stando a quanto scrive msn.com: L'Inter non sbaglia, 3-1 al Cagliari: Inzaghi tenta la fuga scudetto - I nerazzurri stendono i rossoblù nel 32° turno di Serie A e allungano in testa al campionato: sono momentaneamente a +6 sul Napoli ...