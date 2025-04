Il Napoli Basket fallisce un match point salvezza Varese passa al PalaBarbuto

Napoli Basket fallisce una ghiotta occasione per chiudere di fatto il discorso salvezza. Gli uomini di Valli cedono nettamente al PalaBarbuto nello scontro diretto con Varese, che vince 87-97. Gli ospiti conducono il match sin dalle battute iniziali e trafiggono ripetutamente la difesa azzurra. Napolitoday.it - Il Napoli Basket fallisce un match point salvezza: Varese passa al PalaBarbuto Leggi su Napolitoday.it Iluna ghiotta occasione per chiudere di fatto il discorso. Gli uomini di Valli cedono nettamente alnello scontro diretto con, che vince 87-97. Gli ospiti conducono ilsin dalle battute iniziali e trafiggono ripetutamente la difesa azzurra.

Potrebbe interessarti anche:

La Virtus incappa in una serata storta - al PalaBarbuto vince il Napoli Basket

Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi. Il primo il livello dell'avversario, Napoli ...

Il Napoli Basket piazza la terza vittoria di fila : battuta la capolista Brescia al PalaBarbuto

Il Napoli Basket piazza la terza vittoria di fila battendo la capolista Brescia al PalaBarbuto 90-85. Gli uomini di Valli sfoderano un'altra straordinaria prestazione, conducendo il match per ...

Napoli Basket - risoluzione consensuale con Bentil : andrà a giocare in Eurolega

Dopo Mailk Newman anche Ben Bentil saluta il Napoli Basket. Il lungo ghanese ha voluto esercitare l’opzione prevista dal contratto di potersi trasferire in una società che partecipasse ...

Il Napoli Basket fallisce un match point salvezza: Varese passa al PalaBarbuto. LIVE LBA - Napoli Basket vs Openjobmetis Varese: diretta 4Q 82-92 39'. Il Napoli Basket si arrende nel finale a Cremona, ora la A2 è più vicina. La gestione Rowan è un dramma, Pistoia rischia di non finire la stagione. Napoli Basket, il declino sembra inarrestabile: esonerato Milicic. Pistoia, impresa a Napoli con i giocatori contati. Il club è in grande difficoltà. Ne parlano su altre fonti

A darne comunicazione è pianetabasket.com: LBA - Napoli Basket vs Openjobmetis Varese: diretta 3Q 50-61 25' - NAPOLI BASKET vs OPENJOBMETIS VARESE - DIRETTA TESTUALE 3Q Live - Sottomano di Mitrou-Long, risponde Green, Totè stoppa Mitrou-Long, e Assui mette la tripla 43-55. La tripla di PAngos ...

Come si legge su msn.com: Napoli Basket, Giorgio Valli "Difesa, squadra e pubblico per battere Varese!" - Nell’anticipo dell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A la S.S. Napoli Basket affronta domani sabato 12 Aprile, la Pallacanestro Varese. L’incontro ...

Ne dà notizia msn.com: Napoli Basket, contro Varese è in palio un pezzo di serie A - È l'ennesimo match fondamentale per la salvezza, 40' ad altissima tensione agonistica che potrebbero regalare agli azzurri due punti d'oro per salvarsi senza patemi ...