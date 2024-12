Mistermovie.it - Mister Movie | Top o Flop al Botteghino per Kraven Il Cacciatore? Stime prima del debutto

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Le previsioni iniziali peril, il nuovo film Marvel targato Sony Pictures, non erano delle più rosee, ma i recenti aggiornamenti dipingono un quadro ancora più fosco. Il film, con Aaron Taylor-Johnson nei panni del protagonista, avrebbe dovuto incassare tra i 20 e i 25 milioni di dollari nel weekend di apertura. Tuttavia, lesono state drasticamente riviste al ribasso, con proiezioni che ora oscillano tra i 13 e i 15 milioni di dollari.Un Esordio Debole perIl?class="wp-block-heading">Questi numeri segnano un potenziale fallimento per lo studio, considerando che il progetto era visto come una delle ultime possibilità per risollevare il “Sony Spider-Man Universe” senza il celebre supereroe.