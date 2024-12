Ilrestodelcarlino.it - Maratona Reggio Emilia: maltempo e ritiri, il racconto di Matteo Iori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"È stata un’avventura, non ricordo un freddo del genere in una corsa sulla lunga distanza negli ultimi anni". E’, presidente del consiglio comunale di, a raccontare le emozioni provate in prima persona durante lache si è svolta domenica scorsa, nel giorno dell’Immacolata, e nella quale il protagonista è stato principalmente il. Unaproblematica a causa delle condizioni meteo avverse in cui si è svolta. La neve e il gelo infatti hanno costretto moltissimi corridori a ritirarsi, alcuni hanno avuto bisogno dell’intervento medico, nei punti predisposti dall’organizzazione, per principio di ipotermia e cinque di loro, non per gravità, ma per soprannumero, si sono anche recati al pronto soccorso. Il punto critico è stato Montecavolo, dove in aperta campagna la temperatura è andata sotto zero e centinaia atleti in difficoltà hanno interrotto la corsa.