Le serie tv da vedere per entrare nell’atmosfera del Natale

L’arrivo delnon è solo cioccolata calda, addobbi e corsa ai regali perfetti per chi ci sta accanto. Se fuori fa freddo ma il meteo non programma neve, il modo migliore perin atmosfera natalizia è avvolgersi in una coperta calda godendosi qualche bella storia sul nostro televisore.Se i classici film natalizi non fanno per te e sei alla ricerca di unache possa avvicinarti alpuntata dopo puntata, ecco la lista delletv perfette per le feste invernali.Letv perfette perin atmosfera natalizia“Odio il”Se sei stanca delle domande scomode dei parenti durante i cenoni, Odio ilè latv che fa per te. Ladi Netflix in due stagioni racconta la storia di Gianna, un’infermiera di 30 anni interpretata da Pilar Fogliati che non sopporta ilper via delle pressioni dei suoi cari riguardo la sua situazione sentimentali.