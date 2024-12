Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Daniela Ruggi, spunta una pista sassolese: “L’ho vista spesso in stazione”

Modena, 11 dicembre 2024 – A volte passeggiava fino al centro di Montefiorino. Altre volte arrivava a Palagano oppure a Polinago, per raggiungere ‘l’amico’ Domenico Lanza, unico indagato al momento. Ma alcuni pomeriggi li trascorreva anche a Sassuolo in compagnia di alcuni ragazzi di origine straniera. Restava lì, nei pressi dellae – secondo chi la conosce da tempo – vaneggiava, parlava da sola. Proprio su Sassuolo e le ‘frequentazioni’ con gruppi di ragazzi di origine straniera, africani si concentrano le indagini dei carabinieri per far luce sulladi. Infatti non c’è una solaseguita dagli inquirenti per capire che fine abbia fatto la 31enne di Vitriola di Montefiorino: si scava nei contatti degli ultimi giorni, tra le celle telefoniche. Si ascoltano persone, si cercano ‘volti’.