Iltempo.it - Intercity, una storia italiana: i treni a lunga percorrenza hanno insegnato ai viaggiatori a spostarsi velocemente

Non solo Alta Velocità e Frecce. Il gruppo Ferrovie dello Stato offre anche il segmento degli, e cioè deiper i collegamenti di media eche effettuano scali in più stazioni, assicurano un servizio in più stazioni e a prezzi più competitivi rispetto al segmento ferroviario di punta. Una soluzione che consenteo aiche nonimpellenze, urgenze e appuntamenti prefissati, come nel caso dei manager, di gustare un viaggio sui binari con ritmi meno frenetici. Una riscoperta del valore del viaggio in treno sul quale il gruppo guidato dall'ad Stefano Donnarumma ha investito per rendere glipiù moderni e confortevoli. Nuovi arrredi, restyling degli interni e migliorie per valorizzare un segmento medio del trasporto a cavallo tra i regionali e l'Alta Velocità.