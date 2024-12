Cityrumors.it - “Fdi, aperto e democratico, e questo spiazza i criticoni”, Arianna Meloni contro tutti

Dura, lucida e piena dio aneddoti, la sorella della Premier, capo della segreteria del partito che alla vigilia di Atreju fa il punto della situazioneDare una versione e una visione diversa, opposta, a quella che è in realtà. Troppo facile e scontato dire determinate cose su Fratelli d’Italia, sulla famiglia e sulle amicizie e ridurre tutto agli “amichetti” e così via. Pernon è così e ci tiene a ribadire determinati concetti proprio all’apertura di Atreju, appuntamento classico di fine anno di Fratelli d’Italia.“Fdi,, e”,(Ansa Foto) Cityrumors.itLa sorella della Premier, nonché capo della segreteria del partito, cammina tra gli stand di Atreju, tranquilla e serena, sorride e saluta, come fa una padrona di casa quando inviata nella propria casa persone a lei care e anche non.