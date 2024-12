Puntomagazine.it - Family Park Napoli, nel prossimo week-end torna la magia del Natale all’Ippodromo di Agnano

Musical, mercatini, principesse, supereroi, artisti di strada, sport e food per adulti e bambini, 11 dicembre 2024 – Rino la, il divertimento e l’atmosfera unica che solo il “” sanno regalare. Dopo il successo nel giorno di apertura (sabato scorso), si replica nel-end. Nella cornice dell’Ippodromo digrandi e bambini possono divertirsi in un esclusivo villaggio natalizio, con tante attrazioni distribuite su una superficie di oltre 10.000 mq, (con spazi anche al coperto) per trascorrere una giornata in totale armonia, avvolti dalla suggestivadel.Il 14 e il 15, ma anche il 22 dicembre 2024,osserverà un orario continuato, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, per poter accogliere i bambini e le loro famiglie.