Eva Luna ritratta sul Brasiliano: "Sono stata costretta a denunciarlo"

La ventunenne compagna di Massimiliano Minnocci, il “”, ha deciso dire la sua testimonianza contro il partner“Massimiliano non mi ha mai colpita con un bastone né mi ha fatto del male”. Parole di Eva, la ventunenne compagna di Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come “Il”, arrestato pochi giorni fa per presunta aggressione.Evasul: “” – Cityrumors.itLa giovane, intervenendo ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, ha smentito la denuncia iniziale, spiegando che il braccio rotto non sarebbe il risultato di un’aggressione, ma di due cadute accidentali dalle scale.“Non ho subito alcuna violenza da Massimiliano”, ha dichiarato Eva, aggiungendo che la denuncia sarebbepresentata sotto pressione: “I miei genitori mi hanno obbligata a firmarla.