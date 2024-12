Lapresse.it - Esplosione Calenzano, procura: “Chiara inosservanza rigide procedure”

Nuovi aggiornamenti sulla tragedia di. Una fuoriuscita di carburante nella parte anteriore della pensilina di carico “in qualche modo dovuta alladellepreviste“, e “le conseguenze di tale scellerata condotta non potevano non essere note o valutate dal personale che operava in loco”. Lo scrive ladi Prato, come anticipato da ‘Repubblica’, nel decreto di perquisizione nell’ambito dell’inchiesta sull’avvenuta lunedì 9 dicembre nel deposito Eni di(Firenze) e che ha causato cinque morti e ventisei feriti, tre dei quali ancora ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Martedì, su disposizione deltore Luca Tescaroli, i carabinieri hanno perquisito il deposito in cui è avvenuta la tragedia e la Sergen di Potenza, ditta incaricata di lavori di manutenzione nell’impianto die per cui lavoravano i due tecnici Gerardo Pepe e Franco Cirelli, morti insieme ai tre autisti Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso e Davide Baronti.