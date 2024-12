Sport.quotidiano.net - Edoardo Bove: impiantato defibrillatore sottocutaneo dopo arresto cardiaco

La nuova vita diè iniziata ieri alle 7,30 a Careggi, quando nel reparto di Emodinamica gli è statoil. Ora il giocatore della Fiorentina, 22 anni, conta i giorni per tornare a casa. Senza l’apparecchio salvavita, non avrebbe potuto lasciare l’ospedale. Il ragazzo è stato sempre informato dallo staff medico che lo ha preso in cura alle 18,30 di due domeniche fa, dieci minutiche era crollato in campo per un malore e poi aveva avuto unin ambulanza, subito defibrillato grazie al Dae. Ora perinizia un periodo di riposo a casa, e siamo sicuri che non veda l’ora di andare a trovare i compagni al Viola Park (ieri la Fiorentina ha annunciato che il giocatore sta bene e ha chiamato in sede). Tra domani e sabato dovrebbero arrivare le sue dimissioni da Careggi.