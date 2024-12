Cinema | Io e te dobbiamo parlare Siani e Pieraccioni poliziotti per Natale

Leggi su Ildenaro.it

Una volante per due. “Un’idea spiazzante, non la solita commedia sentimentale con le gag, ma qualcosa di diverso. Con Leo ci siamo annusati, e abbiamo trovato che fosse meraviglioso fare un film insieme: non è un’operazione a tavolino, ma la possibilità di divertirsi”. Alessandropresenta ‘Io e’, da lui scritto (con Gianluca Bernardini), diretto e interpretato al fianco di Leonardo, che non esita a definire “un’icona, il mio mito”. Produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai, dal 19 dicembre nelle sale con 01 Distribution, Io e teè interpretato da Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Gea Dall’Orto, nonché Euridice Axen, Tommaso Cassissa, Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Biagio Izzo, Peppe Lanzetta e Enrico Lo Verso.