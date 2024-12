Metropolitanmagazine.it - Chi è Luigi Mangione, accusato dell’omicidio di Thompson a New York, e perché sono tutti “pazzi” di lui

“Completamente fuori luogo. è un insulto all’intelligenza del popolo americano”. Urla contro i giornalisti e i poliziotti che lo scortano, ammanettato, all’interno del tribunale di Hollidaysburg,, il 26enne di origine italiana arrestato in relazione all’agguato dello scorso 4 dicembre a Newin cui è stato ucciso Brian, ceo di UnitedHealthcare.è comparso in un’udienza di estradizione in Pennsylvania, dove il suo avvocato, Thomas Dickey, ha riferito che il 26enne avrebbe contestato di essere stato trasferito a Newper affrontare le accuse di omicidio. È stato arrestato lunedì dopo essere stato avvistato in un McDonald’s della Pennsylvania, in seguito a una caccia all’uomo durata giorni e che ha toccato diversi stati. È stato presumibilmente trovato con una pistola simile all’arma del delitto, un silenziatore e un documento d’identità falso.