Belve le pagelle della quarta serata | Mammucari irrispettoso 1 Tina Cipollari esplosiva 10

Francesca Fagnani ha condotto una nuova puntata di, andata in onda il 10 dicembre 2024. Nell’ultimo appuntamento settimanale del programma televisivo, la giornalista ha mostrato ancora più di sempre la sua bravura, gestendo una situazione non facile, come può essere quella in cui un ospite decide di abbandonare lo studio. Sempre professionale e composta, la conduttrice è riuscita a contenere le sue “” con il sorriso e le sue domande pungenti.Teo. Voto: 1Forse Teoha impersonato, più di tutti, il gioco di essere belva, che si crea nello studio del programma televisivo di, perché, in effetti, dal primo momento in cui si è mostrato al pubblico è sembrato difficilmente domabile. Pochi minuti dopo il suo ingresso nello studio di, lo showman ha chiesto alla conduttrice televisiva delle specifiche sulla scenografia: “Perché li mette tutto al buio?”.