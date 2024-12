Bergamonews.it - Bancarotta fraudolenta a Castione: 4 anni a un imprenditore per il fallimento di 2 aziende

della Presolana. Quattroa D.F., 41, principale imputato del processo perdi duedi pavimentazioni didella Presolana, e 3al coimputato L.B.È la sentenza emessa martedì 10 dicembre dal Collegio giudicante del tribunale di Bergamo: il pubblico ministero aveva chiesto due mesi in più per l’, 4 in meno per il complice, mentre le difese l’assoluzione per entrambi con la formula dubitativa.Aperta nel gennaio 2018, la prima ditta per tutto il primo anno è andata piuttosto bene ma, già nel 2019, ha iniziato a registrare delle perdite. Poi è arrivata la pandemia e la situazione è diventata ancora più critica, ma nonostante ciò sono emersi numerosi prelievi attribuiti al titolare nonostante l’azienda fosse già in perdita.