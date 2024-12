.com - Aumento Pensioni 2025: ecco le nuove tabelle dei coefficienti di trasformazione

Con il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2024 sono stati pubblicati i nuovididel montante contributivo, applicabili dal 1° gennaioal 31 dicembre 2026. A seguito della riforma Fornero del 2011, dal 2021 idi, fondamentali per il calcolo della pensione contributiva, vengono aggiornati con cadenza biennale per adeguarsi ai cambiamenti nella speranza di vita. Talisono stati rivisti diverse volte (nel 2013, 2016, 2019, 2021 e 2023), mostrando in tutti i casi un peggioramento legato all’delle aspettative di vita. Unica eccezione è stata il biennio 2023-2024, dove si è registrato “l’effetto Covid” con un lieve miglioramento deii nuovi coefficenti diper il prossimo biennioEco di seguito la tabella deidiper il biennio-2026Età DivisoriValori57 23,789 4,204%5823,2134,308%5922,631 4,419%6022,044 4,536%61 21,4534,661%6220,857 4,795%6320,258 4,936%64 19,656 5,088%6519,0495,250%6618,4415,423%67 17,8315,608%68 17,2185,808%69 16,600 6,024%70 15,980 6,258%7115,3606,510%Analizziamo il caso di un lavoratore che va in pensione a 58 anni.