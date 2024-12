Oasport.it - Ambesi sul processo Sinner: “La nuova norma WADA non cambia nulla. Non me li aspetto col coltello tra i denti”

Nel consueto appuntamento con TennisMania, andato in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotto da Dario Puppo, è stato ospite Massimiliano, giornalista di Eurosport, che ha spiegato quelle che saranno nel concreto le modifiche previste dallaper il 2027, anche in funzione del caso.Si parte dal caso: “La sostanza per cui è stato trovato positivo Janniknon ammette che, qualora venga riscontrata una colpa lieve o una negligenza lieve, ci sia una pena inferiore ad un anno, perché è una sostanza non specificata. Questo l’abbiamo ripetuto più volte, ormai lo avrete capito senza nessun tipo di problema. Che cosa cambierà nel 2027? Non tanto che la sostanza andrà in un’altra categoria, ma che qualsiasi caso di contaminazione per qualsiasi sostanza potrebbe, dopo tutta una fase probatoria, essere sanzionato con la reprimenda, perché viene meno il vincolo dell’anno come pena minima.