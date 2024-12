Lettera43.it - All I Want for Christmas is You di Mariah Carey è 16 volte disco di platino

Leggi su Lettera43.it

è tornata a dominare le classifiche di tutto il mondo. Come ogni Natale, la sua All Iforis You è nuovamente in vetta alla Billboard Hot 100, unica a farlo per quattro decenni consecutivi dalla sua uscita nel 1994. Non solo, perché la Recording Industry Association of America o RIAA l’ha certificato 16di. Un’impennata nelle vendite e gli ascolti partita solo di recente, se si considera che ild’oro arrivò nel 2005 e il primosoltanto a ottobre 2019. Poi il boom, con la prima posizione in classifica due mesi dopo, mantenuta in totale per 15 settimane. «Quando scrissi All Iforis You non immaginavo minimamente l’impatto che avrebbe avuto nel mondo», disse l’artista nel 2021. «Sono davvero grata che tante persone ne godono ogni anno come me».