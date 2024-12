Spazionapoli.it - Zirzkee al Napoli, via libera già per gennaio! Cosa può sbloccare la trattativa

Zirkzee potrebbe approdare algià a? Spunta l’indiscrezione su un colpo potenzialmente incredibile per gli azzurri: eccosbloccherebbe l’affare La fase offensiva delè diventata uno dei temi di discussione principali in queste ore. La pochezza dell’attacco azzurro, settimo per gol realizzati in Serie A, ha aperto sicuramente un dibattito. Antonio Conte è consapevole che dovrà cambiare qual, deve lavorare affinché si riesca a trovare una soluzione, rendendo i meccanismi più funzionanti per un ingranaggio che non rende come dovrebbe.Nelle ultime ore Romelu Lukaku è diventato il capro espiatorio perfetto per tutto il reparto d’attacco. Il belga ha sicuramente le sue colpe, ma è l’intera manovra di gioco ad incepparsi negli ultimi 20 metri di campo. Anche Kvaratskhelia e Politano non stanno rendendo a dovere, spesso e volentieri per le richieste tattiche di Conte.