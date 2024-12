Panorama.it - Un anno di Google, cosa hanno cercato gli italiani nel 2024

Leggi su Panorama.it

Angelina Mango e la Tuta Gold, Sandra Milo e la ginnastica artistica, ma anche Inside Out 2 e Baby Reindeer, la ricetta per i crumbl cookies e come vestirsi nelle grotte di Frasassi. Sembrano termini elencati a caso, sono invece le parole che hcaratterizzato le ricerche deglisudurante l’che sta per chiudersi. Con la postilla necessaria per fare chiarezza: ‘Undi ricerche’ evidenzia personaggi, addii, domande e curiosità che hfatto registrare il maggior incremento nelle richieste degli utenti durante ile non il maggior numero in senso assoluto. Ecco perché nello sfogliare il resoconto di Big G figurano diverse sorprese e nomi inaspettati in cima alla classifica. Tra le personalità che hdominato gli interrogativi dei connazionali ci sono, a partire dal gradino più basso del podio, la tennista Jasmine Paoli (due finali nei tornei del Grande Slam e attuale quarto posto al mondo), e la principessa del Galles Kate Middleton, tornata a farsi vedere in pubblico dopo la fine della chemioterapia.