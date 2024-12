Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità venerdì trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale proclamato dal sindacato USB al’agitazione coinvolgerà la rete di Atac e bus felici gestiti dagli operatori privati in Regione interessate le linee di Astral e Cotral venerdì Dunque su bus tram metropolitane ferrotramvia termini 100celle e ferrovie Metre eNord saranno possibili stop dalle 830 alle 17 e dalle 20 in poi i primi disagi saranno possibili Nella notte tra giovedì e venerdì su linea di bus n lo sciopero interesserà anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato con queste modalità orari ed alle 21 di giovedì alla stessa ora Di venerdì ultime Ali Sono sulmobilita.