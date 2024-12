Lanazione.it - Toni Servillo porta in scena 'Tre modi per non morire' di Giuseppe Montesano alla Pergola

‘Treper non– Baudelaire, Dante, i Greci’ diè un viaggio teatrale attraverso tre momenti culminanti in cui alcuni poeti hanno messo in pratica "l’arte di non", e hanno mostrato come metterciricerca della nostra stessa vita. Are inlo spettacolo da domani al 15 dicembre,, è, un’empatica guida che accompagna il pubblico in un itinerario che vuole essere un antidotoparalisi del pensiero, una via per riscoprire il senso profondo di quelle parole che l’attore dice con tutto il corpo e la mente, per nutrire la sua e la nostra interiorità. Lo scrittorericonosce in Charles Baudelaire, Dante e nei classici greci quegli autori che, ancora oggi, ci insegnano "l’arte di non", da loro stessi messa in pratica.