Movieplayer.it - Ti presento i miei: Ben Stiller e Robert De Niro in trattative per tornare in un nuovo sequel

Leggi su Movieplayer.it

Universal Pictures ha dato il via allo sviluppo di undella commedia Ti, con star BenDe. Tipotrebbe avere un altroDe, Ben, Teri Polo e Blythe Danner sono infatti impegnati nellee sembrano destinati asul set riprendendo i rispettivi ruoli. Universal Pictures sta sostenendo lo sviluppo delcapitolo del franchise, di cui non sono stati svelati i possibili dettagli della trama. I primi dettagli delLa sceneggiatura del possibiledi Tisarà firmata da John Hamburg, co-autore dei precedenti tre capitoli della storia e coinvolto anche come produttore. Attualmente non è stato svelato chi potrebbe essere impegnato come regista .