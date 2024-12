Thesocialpost.it - Salame ritirato dal commercio per presenza di salmonella: l’avviso del ministero

Ildella Salute ha disposto il richiamo di un lotto diromagnolo a causa di un potenziale rischio microbiologico legato alladinella carne utilizzata per la produzione.è stato pubblicato ieri, 9 dicembre, sul portale ufficiale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare, con un ritardo di quasi dieci giorni rispetto alla data del provvedimento.Leggi anche: Allerta alimentare, due prodotti ritirati: uno è per bambiniI dettagli del prodotto richiamatoIl prodotto interessato è ilromagnolo Rustichello Filzetta, venduto intero con marchio Zavoli Azienda Agricola. Questo insaccato è prodotto nello stabilimento dell’azienda a Saludecio, in provincia di Rimini (marchio di identificazione IT C9X60 CE). I pezzi richiamati sono confezionati in formati da 300 e 500 grammi.