Rappresentanza parlamentare limitata solo a pochi italiani

La democrazia rappresentativa in Italia si compone di 600 parlamentari, di cui12 eletti all’estero. Gli eletti all’estero godono degli stessi privilegi di quelli eletti in Italia e, in ogni caso, la rappresentatività loro concessa è universale e senza limiti territoriali o circoscrizionali.Sorprende come il legislatore, nel 2001, con la legge n. 459/2001, non abbia considerato come l’eleggere 12 onorevoli all’estero, su una base molto ristretta di elettori, pari ad un decimo di quelli nazionali, molti dei quali disconnessi con l’Italia dopo più generazioni e molti altri privi addirittura della minima conoscenza della lingua italiana, avesse poi portato il paese sulla via sbagliata del riconoscimento di unaben poco democratica, a detta di molti dei cultori della materia.