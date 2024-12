Padovaoggi.it - Padova, un Natale da primi della classe: il racconto della festa biancoscudata

Leggi su Padovaoggi.it

Unda invincibili. Al Ristorante Al Bosco di Cervarese Santa Croce, il Calciocelebra la sua cena natalizia in un clima die orgoglio. Una serata di sorrisi e dolci pensieri. Come potrebbe essere diversamente? Ilè primo in classifica, imbattuto, con 14 vittorie e 3.