Niente scioperi sotto Natale, scontro tra Salvini e sindacati

Prima dinon si può scioperare. Ormai è un film già visto e che si ripete per il secondo anno consecutivo. Lotra il ministro dei Trasporti, Matteo, e isi ripropone, esattamente come lo scorso anno. Stavolta il ministro annuncia, al termine dell’incontro con il sindacato di base, di aver firmato la riduzione a quattro ore dello sciopero dei trasporti di venerdì 13 dicembre.Peruno sciopero di 24 ore a dieci giorni dalè “inammissibile”. “Ho chiesto – spiega – di ridurre le 24 ore di sciopero, mi hanno detto no, educatamente ma mi hanno detto di no”. E allora “formalizzerò la mia richiesta di ridurre a 4 ore la giornata di sciopero per garantire a chi vuole scioperare il diritto di sciopero, ma per non bloccare l’Italia intera a 10 giorni di”, aggiunge il vicepresidente del Consiglio.