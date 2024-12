Ilrestodelcarlino.it - Neve, mareggiate e pioggia: migliaia di case al buio. E i fiumi tornano a far paura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 dicembre 2024 – Un inizio settimana difficile in tutta la regione: continua il forte maltempo tra, con l’allerta arancione estesa anche alla giornata di oggi in buona parte dell’Emilia-Romagna. Ieri si sono registrati blackout a raffica, soprattutto in Appennino. Insono rimasti senza corrente e a caldaie spente. Le disalimentazioni della rete elettrica, in gran parte causate da rotture di cavi dovute al crollo di alberi sotto il peso della, hanno riguardato un po’ tutta la regione. Allagati anche tratti delle tangenziali di Reggio Emilia e Parma (chiuse poi riaperte), mentre la viabilità ha scontato momenti di forte crisi a causa anche dello sciopero dei treni. In Romagna laè caduta in maniera persistente e forte fin dalla nottata, con una perturbazione entrata dal mare che ha interessato la zona dal Ferrarese fino a sud di San Marino.