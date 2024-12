Iltempo.it - Nessuna tregua dal maltempo. Sottocorona annuncia “l'impulso molto forte”: cosa causa

Leggi su Iltempo.it

È un dicembre con parecchiosull'Italia, madobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Il quesito trova risposte nell'analisi di Paolo, meteorologo di La7, che fa un punto della situazione generale nel collegamento prima di Omnibus: “Sull'Italia e intorno ci sono ancora molte nuvole e non solo, effetto ancora di questa bassa pressione che insiste proprio sull'Italia. I temporali si avvicinano alle cose del Tirreno, sonopresenti sull'Adriatico, al sud poi ancora, quando cominciamo a vedere così tanti temporali significa che ilc'è”. Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, martedì 10 dicembre, i valori più elevati di pioggia riguardano ancora una volta l'Emilia-Romagna, l'Appennino tosco emiliano, poi alcune zone del Tirreno, alcune zone del basso Tirreno, Campania, parte dalla Basilicata, Calabria, qualanche in Sicilia, poi sull'Adriatico sono presenti questi temporali, insomma il