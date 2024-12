Mistermovie.it - Mister Movie | Venom 3 Action Figure svelata per la versione digitale, esce la Trilogy Collection

Con l'arrivo in digitale e in formato fisico di Venom: The Last Dance, l'ultimo capitolo della trilogia dedicata all'anti-eroe Marvel, i fan possono finalmente prepararsi a rivivere le epiche avventure di Eddie Brock e Venom. Diretto da Kelly Marcel, questo terzo film con protagonista Tom Hardy è uscito nelle sale nell'ottobre 2024 ed è pronto a tornare con un'edizione ricca di contenuti speciali. Uscita digitale e formato fisico di Venom: The Last Dance La pellicola sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal 10 dicembre 2024, mentre per i collezionisti delle versioni fisiche l'attesa durerà fino al 21 gennaio 2025, quando il film arriverà nei formati SteelBook 4K UHD, 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD.