Mister Movie | Spike Lee racconta il remake di High and Low di Akira Kurosawa 

Lee, uno dei registi più iconici della nostra epoca, ha recentemente affrontato l'argomento del ritiro durante un'apparizione al Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita. Il regista 67enne, noto per capolavori come Fa' la cosa giusta e Malcolm X, ha scherzato sul fatto che ha ancora tempo per creare nuovi film, citando l'esempio del leggendarioKurosawa, che ha lavorato fino all'età di 81 anni.Il futuro diLee nel mondo del cinemaclass="wp-block-heading">"Se puoi guadagnarti da vivere facendo ciò che ami, è una benedizione," ha dichiarato Lee. "Il mio destino è sempre stato quello di diventare un regista." La sua passione per il cinema sembra ancora forte, e i fan possono aspettarsi altri progetti innovativi prima di un eventuale addio.