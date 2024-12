Secoloditalia.it - Leoncavallo, lo sgombero del centro sociale è una missione impossibile: rinviato 103 volte in 19 anni

L’ufficiale giudiziario è tornato dalcon la cartella chiusa e la pratica ancora aperta per l’ennesima volta: per la precisione sono 103in diciannoveche si consuma questo grottesco rituale, che a Milano sta entrando nella tradizione cittadina quasi come la prima alla Scala.È stato infattial 24 gennaio prossimo lodel, a Milano, storica area occupata e autogestita. Lo ha reso noto la Questura di Milano, presente per monitorare un presidio di solidarietà. Alla manifestazione, sin dalle prime ore della mattina, erano presenti circa 300 persone di varie realtà antagoniste della città. Dopo l’arrivo dell’ufficiale giudiziario e il rinvio, intorno alle 11, il presidio si è sciolto. Ma è un film già visto, come denuncia Fratelli d’Italia.