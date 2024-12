Notizie.com - La Siria ai ribelli, cos’è l’asilo politico e perché è stato sospeso in Italia e in Europa: “Il livello di allerta è massimo, pronti a tutto”

Leggi su Notizie.com

Molti Paesi europei, tra cui l’, hannole richieste di asilo per i richiedentini. Il tema sta creando un ampio dibattito ainternazionale.Da un lato c’è la necessità di assicurare allaun governo stabile per tutti i cittadini. Dall’altro il bisogno di sicurezza in, dove si teme l’ondata migratoria.Laaiine in: “Ildi” (ANSA FOTO) – Notizie.com“La situazione inè estremamente instabile. – ha spiegato Eve Geddie, direttrice dell’ufficio di Amnesty International presso le istituzioni europee – 5 decenni di brutalità e repressione non possono essere superati dall’oggi al domani. Tuttavia, i governi europei non hanno perso tempo a bloccare le domande di asilo deini”.