Quotidiano.net - Jolani e la nuova Siria. Nomina premier un fedelissimo: “Paese diviso, scenario libanese”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 dicembre 2024 – Un futuro tutto da scrivere, in un, come la, dove comporre un equilibrio fra le diverse anime non sarà facile. Lorenzo Trombetta, corrispondente dal Medio Oriente per Ansa e analista di Limes, spiega perché questa transizione sarà lunga e non priva di criticità. Trombetta, Assad è caduto ed è a Mosca. Cosa succederà adesso? “Gli equilibri, per adesso, sono una vittoria del fronte occidentale, rappresentato dalla Turchia e, indirettamente anche da Stati Uniti e Israele, che possono beneficiare della situazione. Gli iraniani si sono di fatto dissolti dopo aver subito cocenti sconfitte nel vicino Libano. I russi cercano di negoziare la loro presenza almeno nelle basi del Mediterraneo, quella navale di Tarsus e quella area vicino a Latakia”. Come evolverà la situazione interna? “Gli scenari sono aperti.