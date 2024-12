Impresea 2 su 3 mancano figure cercate

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.35 Più di due terzi delle imprese segnalano difficoltà nel trovare le competenze necessarie alle proprie attività. Le criticità soprattutto nel reperimento di profili tecnici, indicati dal 69,2% delle aziende, e di personale per mansioni manuali, segnalate dal 47,2% a livello nazionale e dal 58,9% nel settore industriale. Dati che emergono da un'indagine di Confindustria. Le difficoltà si concentrano in settori chiave come la transizione digitale, ma anche nell'internazionalizzazione e nella transizione green.