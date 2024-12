Ilgiorno.it - Il 17 gennaio alla sbarra l’aristocratico che aiutò Uss

Leggi su Ilgiorno.it

È stato fissato per il 17, davantisettima sezione penale del Tribunale di Milano, il processo a carico di Dmitry Chirakadze, 54 anni, aristocratico russo con legami con funzionari e oligarchi di Mosca, arrestato il 13 giugno in una seconda tranche dell’inchiesta sul caso della fuga di Artem Uss. L’imprenditore, figlio dell’ex governatore di una regione siberiana, era evaso il 22 marzo 2023 mentre era ai domiciliari a Basiglio in attesa di estradizione negli Stati Uniti, scappando fuori dall’Italia e con un volo fino in Russia, dove si troverebbe tuttora. Lo ha deciso la gip Sara Cipolla, che ha accolto la richiesta di processo con rito immediato formulata dal pm Giovanni Tarzia della Procura guidata da Marcello Viola. Ora la difesa di Chirakadze potrà scegliere il giudizio con rito abbreviato e in quel caso il processo si terrà davanti ad un gup.