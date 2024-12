Inter-news.it - Guardiola solito ruffiano: «Juventus? Migliore squadra in Italia»

non si smentisce mai nelle sue dichiarazioni alla vigilia di una partita, che sia di campionato, coppa inglese o Champions League. Così parla della.IL– Domani grande sfida all’Allianz Stadium trae Manchester City. Due squadre che stanno passando un momento molto interlocutorio, con ladi Thiago Motta affetta da una curiosa sindrome di pareggite e gli inglesi reduci da una sola vittoria nelle ultime nove partite. Domani saranno uno contro l’altro., in conferenza stampa, non si smentisce mai nei suoi consueti elogi alle squadre avversarie. Oggi è il turno della. Le sue parole: «La Juve è la Juve. È lain. Loro sono abituati a giocare sotto pressione e hanno qualità. Hanno fatto un lavoro straordinario contro il Bologna.