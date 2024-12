Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 9 dicembre, diciassettesima puntata

Si è da poco conclusa ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 9con le ultime.Il racconto della diretta della 17adeldi lunedì 9Ladeldi lunedì 9è iniziata ancora una volta con uno scontro tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Durante la settimana la modella brasiliana ha deciso di portare Lorenzo con se in tugurio scatenando la gelosia della ex velina di Striscia La Notizia e non solo. Nella casa del GF in tantissimi non hanno apprezzato la scelta di Helena attaccandola. Il comportamento di Helena divide all’interno della casa, ma la modella ha cercato solo un confronto, l’ennesimo va detto, con l’amico Lorenzo, ma anche questa volta è andata male.