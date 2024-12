Liberoquotidiano.it - Giordano a 4 di Sera zittisce la dem De Micheli: "Perché gli immigrati non riconoscono l'Italia"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"C'è una parte di popolazione,di prima e seconda generazione, che nonle istituzioninon sinello Statono. Nonlo Statono, le nostre leggi, la polizia. E nonsono poveri, manonlo Statono". Mario, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di, il talk dell'access prime time di Rete 4, risponde così a Paola Dedel Pd e a Giulio Gambino, direttore di TPI. Mario: "C'è una parte diche nonle nostre leggi e lo Statono" Cosa ne pensate? Ne stiamo parlando a #4diin diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/wRkTPL5osq — 4 di(@4di) December 10, 2024 In studio si dibatte del caso di Ramy, il 19enne di origini egiziane morto durante un inseguimento di una gazzella dei Carabinieri a Milano in zona Ripamonti, dopo aver forzato un posto di blocco degli agenti dall'altra parte della città, in zona Corso Como, a bordo di uno scooter.