Lapresse.it - Esplosione deposito Eni Calenzano, sindaco Carovani: “Riflettere se l’impianto debba rimanere qui”

“Abbiamo i registri delle esercitazioni effettuate. C’era una costante attenzione di attuazione del piano di emergenza, tuttavia non è stato sufficiente a evitare un esito così drammatico. Noi chiediamo che si ripensi complessivamente questo insediamento nel cuore di, a due passi dalla ferrovia, a 300 metri dall’Autostrada del Sole e a 500 metri dall’autostrada A11. E’ un nodo infrastrutturale e di contesto urbanistico molto critico e delicato”. Lo ha detto ildiGiuseppeall’indomani dell’di un impianto di stoccaggio Eni nel comune in provincia di Firenze, che ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 14. “Chiediamo una riflessione se sia il caso che questo impiantoqui. Non facciamo diktat, ci rendiamo conto che non è una cosa semplice”, ha aggiunto