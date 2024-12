Ilfattoquotidiano.it - “È ora di iniziare a pretendere dagli uomini la capacità di non essere violenti”: Alessandra Amoroso torna live dopo due anni con e per le donne a Milano

“Grazie per la pazienza durata un po’ più di dueormai”.riapparesul palco del Forum disold out (si replica stasera) e diverse volte ringrazia il suo pubblico. Sono statiintensi, di bassi (dovuti agli attacchi social feroci) e di lento recupero culminato con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con “Fino a qui”. Ma lache è apparsa ieri era in grandissima forma. Centrata e una scaletta ricca con brani che assumono una nuova sfumatura grazie ad arrangiamenti ripensati per questo tour.Durante una pausa dellaha voluto omaggiare lecon un discorso importante: “Sono molto emozionata perché oggi ho potuto invitare come ospiti qui nel pubblico, grazie all’associazione ‘Una, nessuna, centomila’, grandiche con forza, determinazione e amore verso se stesse hanno deciso di rivolgersi ai centri anti-violenza e affrontare un percorso personale di ripartenza e rinascita.