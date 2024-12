Champions, sconfitte Atalanta e Inter

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.55 Si ferma l', battuta a Bergamo 2-3 da un rinato Real Madrid. Ospiti avanti con Mbappé (che poi si infortuna) al 10'. In coda al recupero, Tchaouna aggancia Kolasinac, De Ketelaere trasforma il rigore. Uno due da ko della squadra di Ancelotti. Vinicius (56') e Bellingham (59') scavano la differenza. Accorcia Lookman (65'), Retegui manca il pari all'ultimo respiro. Disco rosso per l'a Leverkusen.Il Bayer passa al 90' con Mukiele su sviluppo di azione d'angolo. In apertura, traversa di Tella (3'). Finisce 1-0.